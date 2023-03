Sondaggi: il PD continua la risalita insieme a M5S

di Antonio Jr. Orrico

Il Partito Democratico continua la sua risalita nei sondaggi elettorali. L’effetto Schlein ora fa sfiorare al partito il 20% dei voti

Un effetto positivo che continua ad essere assolutamente devastante. Il Partito Democratico sembra aver tratto nuova linfa dal cambiamento, essersi rinnovato anche dal punto di vista dell’elettorato e aver ripreso in mano un po’ di leadership. L’effetto relativo alla nuova segretaria Elly Schlein continua a farsi sentire anche e soprattutto dal punto di vista dei sondaggi elettorali. Secondo SWG, infatti, il partito avrebbe effettuato un altro piccolo balzo.

L’incremento di questa settimana è dello 0,8%. Già la scorsa settimana, il partito si è dimostrato capace di risalire del 2,6%, percentuale assolutamente ottima. In due settimane, dunque, il Partito Democratico si è riaffacciato sulla soglia del 20%. Contemporaneamente, anche i 5 Stelle e tutta la lista rossoverde sembrano riprendersi. Il resto del quadro è invece stabile. La Lega è ferma poco sotto al 9, Forza Italia galleggia intorno al 6 e mezzo.

L’area che racchiude chi non si esprime diminuisce di un paio di punti e non è escluso che anche queste preferenze siano state recuperate da quello che un pezzo di elettorato può riconoscere come un “nuovo centrosinistra“. Nel dettaglio, Fratelli D’Italia resta al 30,3%. Subito dietro c’è il Partito Democratico, che beneficia della salita e arriva al 19,8%. Anche il Movimento 5 Stelle cresce e arriva al 16,1%.

Una coalizione che, in teoria, potrebbe dare molto fastidio al centrodestra.