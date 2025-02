Salerno, lavori al sottopasso ferroviario a rischio stop: interdittiva antimafia alla ditta appaltatrice

di Redazione ZON

I lavori per il sottopasso ferroviario che collega via Santi Martiri con via Dalmazia a Salerno potrebbero subire un’improvvisa battuta d’arresto.

La Prefettura di Napoli ha infatti emesso un’interdittiva antimafia nei confronti della società incaricata dell’opera, con sede legale nel capoluogo campano. A seguito di questa decisione, il Comune di Salerno avrebbe avviato la rescissione del contratto d’appalto, determinando la sospensione dell’intervento.

La società risulta coinvolta in numerosi progetti pubblici sul territorio salernitano. In particolare, faceva parte del consorzio impegnato nelle opere di ripascimento del tratto costiero tra il Polo Nautico e la foce del fiume Irno, prima di essere esclusa e sostituita. Inoltre, era coinvolta nei lavori per l’ambito 4 del rifacimento delle spiagge cittadine e nel progetto del “nodo” del Cernicchiara, destinato a migliorare la viabilità e a garantire la piena funzionalità della parte alta delle gallerie di Porta Ovest.

L’interruzione del cantiere del sottopasso ferroviario apre ora interrogativi sulle tempistiche di completamento dell’opera e sulle soluzioni che l’amministrazione comunale adotterà per garantire la prosecuzione dei lavori.

