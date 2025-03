Salerno Letteratura, Emanuele Trevi ospite del #FuoriFestival

di Redazione ZON

Nuovo appuntamento per i #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Domenica 16 marzo, alle 18, nello Spazio Matteotti, si terrà un incontro con Emanuele Trevi, autore di “La casa del Mago”( Ponte alle grazie). Conduce Corrado De Rosa

IL LIBRO

Il mago, il guaritore di anime, è Mario Trevi, uno dei più grandi psicoanalisti italiani, padre di Emanuele. La sua casa “non era un posto qualunque, ma l’antro di un grande guaritore, un luogo dove la cura si era giocata a viso aperto la sua partita col Male”.

Ed è partendo da quelle stanze che il Trevi scrittore, nel recuperare la memoria del padre ora scomparso di cui quel luogo è intriso, ricostruisce non solo il ritratto di lui, ma anche del secolo in cui aveva vissuto, e delle vite che si erano intrecciate alla sua: Carl Gustav Jung, Natalia Ginzburg, Giorgio Manganelli, Ernst Bernhard… Dopo oltre sette anni dall’uscita di Invasioni controllate «romanzo a due voci», in cui lo psicanalista e lo scrittore si impegnarono in un colloquio che era al contempo conversazione intima, viaggio filosofico, ricostruzione storica, con La casa del Mago, Trevi chiude un cerchio, in quello che è sicuramente il suo romanzo più personale, ironico e commovente allo stesso tempo.

L’AUTORE

Emanuele Trevi è scrittore, traduttore, editor e critico letterario. Nel 2021 vince il Premio Strega con Due vite (Neri Pozza). Tra le sue altre pubblicazioni: Istruzioni per l’uso del lupo (Castelvecchi 1994), Musica distante (Mondadori 1997), Invasioni controllate (Castelvecchi, 2007), Figuracce (Einaudi 2014), Il popolo di legno (Einaudi Stile Libero 2015), Sogni e favole (Ponte alle Grazie 2019), Viaggi iniziatici (UTET 2021) e La casa del mago (Ponte alle Grazie, 2023).