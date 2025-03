Pform Group entra in ASFOR: un nuovo traguardo per la formazione manageriale di qualità

di Redazione ZON

Salerno – Pform Group, azienda di riferimento nel settore della formazione e dello sviluppo delle competenze professionali, entra a far parte di ASFOR – Associazione Italiana per la Formazione Manageriale come socio aggregato. Un importante riconoscimento che consolida il ruolo di Pform Group nel panorama della formazione manageriale in Italia e ne rafforza l’impegno nella diffusione di standard qualitativi elevati.

Un’opportunità strategica

L’adesione ad ASFOR rappresenta un’opportunità strategica per Pform Group, che potrà contribuire attivamente al miglioramento delle metodologie formative e allo sviluppo di nuove iniziative rivolte a studenti, professionisti e aziende. ASFOR, da oltre cinquant’anni, è il punto di riferimento per la promozione della qualità nella formazione manageriale in Italia, attraverso l’accreditamento di programmi formativi e la diffusione di best practice nel settore.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte di ASFOR, un’associazione che rappresenta l’eccellenza nella formazione manageriale in Italia. Questo traguardo ci permetterà di ampliare il nostro network, confrontarci con le migliori realtà del settore e continuare a proporre percorsi formativi innovativi e di alta qualità”, ha dichiarato Alfonso Esposito, CEO di Pform Group. “In un contesto in continua evoluzione, crediamo che la formazione sia il vero motore della crescita professionale e imprenditoriale. Grazie a questa partnership, potremo offrire opportunità sempre più strategiche per la crescita di talenti e organizzazioni. L’ingresso in ASFOR segna un ulteriore passo avanti nella mission di Pform Group, che da anni si impegna a sviluppare percorsi di formazione manageriale allineati alle esigenze del mercato del lavoro e alle nuove sfide della digitalizzazione e dell’innovazione aziendale”.

“ASFOR, che ha nella propria mission lo sviluppo e la diffusione della cultura e della formazione manageriale in Italia, è lieta di accogliere Pform Group quale socio aggregato nella propria rete nazionale”, ha dichiarato Mauro Meda, Segretario Generale di ASFOR, “con l’augurio che possa portare il valore della propria esperienza e del territorio di riferimento”.