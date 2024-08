Salerno Luci d’Artista: pubblicato il Bando per la XIX Edizione, scadenza al 20 Settembre per le proposte

di Redazione ZON

È stato pubblicato il bando per la XIX edizione di “Luci d’Artista”. Gli operatori economici hanno tempo fino alle ore 10 del 20 settembre per presentare le loro proposte per il noleggio, l’acquisto, il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione delle installazioni luminose, con un importo base di 1.244.000 euro oltre Iva. Il progetto seguirà il piano già redatto da Ondesign, ma i partecipanti potranno proporre soluzioni alternative.

La gara, come riportato oggi da Il Mattino, si svolgerà in tempi ristretti: subito dopo la scadenza del bando, il 20 settembre, le buste saranno aperte per valutare le offerte in base al miglior rapporto qualità/prezzo. La gara potrà essere aggiudicata anche con una sola offerta ritenuta idonea. Una volta assegnato l’appalto, ci sarà circa un mese per l’installazione delle luminarie, con il collaudo finale fissato per il 31 ottobre.

Unica eccezione sarà l’albero di Natale in piazza Portanova, che dovrà essere allestito entro il 6 dicembre.

Fonte: Salernonotizie