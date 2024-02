Salerno, maxi evasione IVA: ben dieci gli arresti

di Antonio Jr. Orrico

In tanti in manette. La Guardia di Finanza di Salerno ha arrestato ben dieci persone, oltre ad emanare ben diciassette divieti esercitare l’attività d’impresa e a sequestrare ben 30 milioni di beni nei confronti di 17 società e di 25 indagati. Come riportato da ANSA, questo è il bilancio definitivo dell’operazione “Ultimo brindisi” della Guardia di finanza di Catania, coordinata dalla Procura europea di Palermo.

Secondo quest’ultima, infatti, anche a Salerno e in altre province, un’organizzazione avrebbe illecitamente commercializzato bevande in Italia evadendo l’IVA. Un’operazione maxi, che ha investito praticamente tutta Italia. L’ordinanza è stata eseguita da Finanzieri nelle province di Venezia, Vicenza, Messina, Siracusa, Salerno, Roma, Padova, Rieti, L’Aquila e Milano.

Tra gli indagati nei confronti dell’operazione relativa al maxi-sequestro delle attività d’impresa e dei beni relativi alle bevande, ci sarebbe anche il figlio incensurato di un boss del clan Santapaola.