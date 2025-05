Salerno, maxi sequestro nel cuore della movida: chiuso il dehors di un locale sotto Piazza della Libertà

di Redazione ZON

Nella tarda mattinata di ieri, intorno all’ora di pranzo, è scattato un blitz congiunto della Polizia Municipale e dell’ASL di Salerno all’interno di un frequentato locale situato nel sottopiazza della Libertà, nuova zona nevralgica della movida cittadina.

L’operazione, resa nota anche dal quotidiano “La Città” in prima pagina, è nata da una serie di segnalazioni e controlli programmati. Gli agenti, una volta sul posto, hanno riscontrato gravi irregolarità nella gestione dello spazio esterno dell’attività, dove era stata allestita una vera e propria cucina all’aperto.

Tra le attrezzature sequestrate figurano una grande brace, fornelli, bombole di gas e altri strumenti per la preparazione degli alimenti, tutti installati in un dehors non autorizzato. L’area è stata posta sotto sequestro.