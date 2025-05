Salerno, lavori al binario 8 per la nuova metropolitana: completata l’impermeabilizzazione, in arrivo le pensiline

di Redazione ZON

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori al binario 8 della stazione di Salerno, destinato alla futura linea metropolitana che collegherà il capoluogo con l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi e il comune di Baronissi.

In questi giorni è stata completata l’impermeabilizzazione del prolungamento del sottopasso pedonale, mentre sono in corso gli interventi per la realizzazione della scalinata di accesso al nuovo binario. Sono inoltre già state predisposte le basi delle pensiline, che garantiranno copertura e comfort ai viaggiatori.

L’opera rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità dell’intera area metropolitana, con l’obiettivo di rendere più efficienti e sostenibili i collegamenti tra città, hinterland e aeroporto, in vista anche della piena operatività dello scalo salernitano nei prossimi mesi.