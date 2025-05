Sciopero nazionale dei treni il 6 maggio: possibili disagi per i viaggiatori

di Redazione ZON

artedì 6 maggio si prevede una giornata difficile per chi viaggia in treno. È stato infatti proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore, dalle ore 9 alle 17, che coinvolgerà il personale ferroviario e quello degli appalti ferroviari. L’agitazione è stata indetta da Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per protestare contro il mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro della mobilità – attività ferroviarie e del contratto aziendale del Gruppo FS, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023.

Durante la fascia oraria interessata dallo sciopero, i treni potranno subire cancellazioni, ritardi o modifiche, sia a livello nazionale che regionale.

Le alternative per i passeggeri

Trenitalia ha comunicato che i passeggeri che intendono rinunciare al viaggio potranno chiedere il rimborso del biglietto:

Per i treni Intercity e Frecce : dalla dichiarazione dello sciopero fino all’orario di partenza del treno prenotato;

: dalla dichiarazione dello sciopero fino all’orario di partenza del treno prenotato; Per i treni Regionali: fino alle ore 24 del giorno precedente lo sciopero.

In alternativa, sarà possibile riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Dove informarsi

Per restare aggiornati su collegamenti e servizi attivi durante lo sciopero, i viaggiatori possono consultare: