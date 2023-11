Salerno, la metro si allungherà fino all’Aeroporto

di Antonio Jr. Orrico

Un anno di grandi cambiamenti per Salerno. Il 2024 sarà, quasi sicuramente, l’anno della svolta per la città campana, soprattutto per quel che concerne le grandi opere. Proprio questa mattina, infatti, la Regione Campania ha confermato l’apertura del nuovo aeroporto che sorgerà a Pontecagnano. Buone notizie, però, arrivano anche dal fronte metropolitana con l’allungamento fino allo scalo di Pontecagnano. La metro, dunque, si spingerà ancora oltre.

A confermare questa nuova apertura è Luca Cascone, presidente della commissione Trasporti della Regione Campania.

“Anche il cantiere per l’allungamento della metropolitana è avviato, è stato affidato e si stanno definendo alcune questioni legate ovviamente agli espropri e si procederà al prolungamento proprio fino all’aeroporto, uno dei pochi scali in Italia che avrà la metropolitana a non più di cento metri dalla pista.” ha dichiarato lo stesso Cascone.

Ad aggiudicarsi la gara per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’aeroporto di Pontecagnano è il raggruppamento di imprese composto da Eteria Consorzio Stabile Scarl, R.C.M. Costruzioni, Brancaccio Costruzioni e G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie. La gara ha un valore di circa 170 milioni di euro, finanziati anche con i fondi del PNRR. L’intervento è già stato deciso in passato.

Si tratterà, infatti, della realizzazione del completamento della metropolitana di Salerno già in esercizio con un tratto di ulteriori 9 km di linea elettrificata in affiancamento alla linea storica Salerno – Battipaglia, e l’attivazione al pubblico servizio di quattro nuove fermate/stazioni.