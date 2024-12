Salerno, Natale amaro per i turisti: chiusa l’area archeologica di Fratte per mancanza di personale

di Redazione ZON

Non sarà accessibile ai visitatori il parco archeologico di Fratte durante il periodo natalizio. La chiusura, fissata da martedì 24 dicembre a venerdì 3 gennaio, è stata decisa per la mancanza di personale, come riportato dal quotidiano “La Città”.

Un’occasione persa per il turismo natalizio

In un mese in cui l’affluenza turistica è particolarmente elevata grazie agli eventi natalizi, come le Luci d’Artista, la chiusura del sito archeologico rappresenta una beffa per i visitatori. A peggiorare la situazione, anche il Giardino della Minerva, situato nel cuore del centro storico e recentemente oggetto di restyling, rimane chiuso senza una data certa per la riapertura.

La decisione e le critiche

Il parco archeologico di Fratte, di competenza della Provincia di Salerno, è stato chiuso per dirottare il personale verso altri siti museali cittadini ritenuti più frequentati. Tuttavia, questa scelta ha sollevato critiche, evidenziando la mancanza di una strategia turistica coordinata.

Nessuno sembra essersi posto il problema di organizzare percorsi integrati che includano siti archeologici e attrazioni natalizie, come visite guidate che uniscano la storia locale con l’evento di punta delle Luci d’Artista. Un’opportunità persa per valorizzare il patrimonio culturale e offrire ai turisti un’esperienza completa.