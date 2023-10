Salerno, notte in strada per stranieri: aiutati da Migrantes

di Antonio Jr. Orrico

Una notte da incubo. Si può definire così quella appena passata dai giovani migranti approdati ieri a Salerno con la Geo Barents di Medici Senza Frontiere. Questi ultimi erano rimasti destinatari di provvedimenti di espulsione. Provenienti dall’Egitto, dal Bangladesh e pare anche dalla Siria (Paese per cui, in realtà, sarebbero previsti piani di accoglienza), i migranti ieri sera sono stati mandati via dal centro di identificazione e smistamento di via Dei Carrari. Alcuni erano scalzi. Altri, invece, sono senza denaro e del tutto privi della conoscenza della lingua italiana.

Poco prima, a Salerno, la Protezione Civile e la Croce Rossa avevano consegnato loro cibo e acqua. Dopo la consegna, i migranti erano lasciati fuori ai cancelli, al buio e soprattutto senza alcuna indicazione sul da farsi. Immediatamente sul posto, appresa la notizia della anomala modalità di respingimento, Antonio Bonifacio, Direttore dell’ufficio Migrantes. Successivamente, l’uomo ha accompagnato fino alla stazione i giovani stranieri, reduci dalla traversata della speranza. Da Mercatello, poi, l’ufficio Migrantes ha fatto la spola fino in piazza della Ferrovia.

Bonifacio ha raccontato: “Li abbiamo fatti mettere a dormire dentro perché faceva fresco e poi c’erano i bevitori soliti. Alcuni con il router wifi hanno provato a contattare parenti per avere soldi e biglietti per ripartire. Erano distrutti.“

Stamattina, poi, l’ufficio Migrantes è tornato dai malcapitati per offrire loro la colazione insieme ad un rappresentante egiziano della Consulta dei Popoli per la mediazione linguistica e per comprendere il da farsi.

Insomma, la vicenda ha avuto la sua risoluzione positiva.