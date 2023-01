Salerno, nuovo Ruggi: “ok” dal Ministero per il progetto da 414 milioni

Tutto pronto per l’avvio dei progetti esecutivi del nuovo ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. È arrivato il via libera da parte del Ministero del Salute che ha firmato il progetto rivisitato soprattutto in termini economici.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Città, il policlinico sorgerà sui terreni ex Fimmatica, a poca distanza dall’attuale nosocomio di via San Leonardo. Quindi la palla passa alla Regione Campania, con la preparazione delle gare d’appalto.