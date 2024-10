Salerno, nuovo Ruggi: passi avanti, ma va sostituita un’ impresa con pendenze non dichiarate

di Redazione ZON

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha aggiornato sullo stato della gara per il nuovo ospedale di Salerno, dichiarando che il capitolato è stato rivisitato in collaborazione con l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Dopo l’aggiudicazione, come riportato dal quotidiano Salernonotizie.it, è emerso che una delle aziende del consorzio vincitore aveva pendenze non dichiarate. D’intesa con l’ANAC, è stata inviata una comunicazione al capogruppo per sostituire l’impresa in questione entro una settimana, con l’obiettivo di avviare rapidamente i lavori per il progetto da 400 milioni di euro.

Parallelamente, è stata avviata una gara per la bonifica bellica dell’area, passaggio necessario per procedere con il cantiere. De Luca ha espresso fiducia che la fase preparatoria sia ormai prossima alla conclusione, evidenziando l’urgenza di avviare il progetto per contenere i costi dei materiali, in aumento con il passare del tempo.