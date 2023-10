Salerno: operazione alto impatto sulla litoranea

di Redazione ZON

A seguito di numerose segnalazioni provenienti dai cittadini in ordine alla recrudescenza della fenomenologia delinquenziale relativa alla fascia costiera dei Comuni di Battipaglia, Eboli e Pontecagnano, è stato disposto – in conformità alle direttive strategiche elaborate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenuto dal Sig. Prefetto di Salerno – un intenso servizio di controlli interforze.



La Polizia di Stato – e in particolare gli agenti del Commissariato di Battipaglia, del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della Squadra Mobile – i militari dell’Arma dei Carabinieri delle Compagnie di Eboli e Battipaglia, e gli uomini della Guardia di Finanza di Salerno e di Eboli, collaborati dalle Polizia locali dei Comuni interessati, hanno posto in essere nel pomeriggio di ieri una serie di controlli con molteplici finalità, che hanno toccato tutti gli aspetti maggiormente critici di quella zona costiera: dalle occupazioni abusive, al traffico di stupefacenti, al commercio abusivo, immigrazione clandestina e prostituzione. Nel complesso, i risultati dell’operazione sono stati:

● 277 persone controllate, di cui 71 con precedenti;

● 286 veicoli controllati;

● 25 posti di controllo effettuati;

● 12 verbali per contestazioni al C.d.S;

● 8 perquisizioni effettuate;

● sequestri di sostanza stupefacente: 11 gr. di crack, 10,50 gr. di cocaina, 0,4 gr. di marijuana e gr. 2 di hashish;

● 1 verbale ex art. 9 D.L. 14717, a carico di una cittadina rumena dedita alla prostituzione; ● 1 sequestro amministrativo per violazioni al Codice della Strada;

● 1 carta di circolazione ritirata;

● n. 5 esercizi commerciali controllati;

● 6 sanzioni per irregolarità scontrini fiscali.



Infine, nell’ambito dei controlli, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, come da separato comunicato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.