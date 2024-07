Salerno, operazione “Mare azzurro”: spazzamare già in azione

di Redazione ZON

E’ cominciata l’attività dello spazzamare impegnato nelle acque antistanti la città di Salerno. Le prime operazioni di “Mare azzurro” hanno permesso il recupero di rifiuti solidi, plastica e liquidi.

“L’iniziativa del Comune di Salerno, insieme a Salerno Pulita, Camera di Commercio e Marina d’Arechi, darà un importante contributo alla pulizia delle acque ma permetterà anche di raccogliere una serie di elementi utili per comprendere la responsabilità di sversamenti abusivi ed abbandoni illegali di rifiuti.” scrive il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che confida nella collaborazione di tutti i cittadini per prevenire l’abbandono di rifiuti e sversamenti in mare.

L’obiettivo è quello di salvaguardare l’ambiente marino, l’economia del mare, il diritto alla balneazione sicura dei concittadini e dei turisti.

Eventuali anomalie possono essere segnalate al numero 3473261419