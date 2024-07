Tragico incidente all’uscita di Eboli Sud: perdono la vita due salernitani

di Redazione ZON

Questa mattina si è verificato un grave incidente stradale sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, precisamente all’altezza dell’uscita di Eboli Sud sulla A2 del Mediterraneo. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da Salernonotizie, un camion ha colpito un furgone e due autovetture in transito. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto hanno perso la vita due persone, entrambe a bordo di un’Audi bianca e originarie di Salerno. Altri coinvolti hanno riportato gravi ferite e sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale della Piana del Sele.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i sanitari del Vopi e gli agenti della Polizia Stradale di Eboli per prestare soccorso e avviare le indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’accaduto.