Salerno, Pasqua 2024: boom di prenotazioni

di Rita Milione

Boom di prenotazioni nelle strutture alberghiere ed extralberghiere del territorio di Salerno per le vacanze pasquali. Per gli addetti ai lavori – come riporta il quotidiano Il Mattino – è un ottimo segnale che segna il banco di prova di una stagione estiva che, dopo il 2023, sembra pronta a far registrare grandi numeri.

In questo periodo dell’anno ad essere interessati al territorio salernitano sono prevalentemente gli italiani, ma non manca una componente di stranieri, nello specifico spagnoli.

“Per quanto riguarda il Polo Nautico siamo già al completo – spiega Antonio Ilardi, presidente di Federalberghi –. E anche nelle altre strutture le prenotazioni stanno procedendo per il verso giusto. In base ai dati che ci fornisce Booking, la domanda è in crescita di circa il 3 per cento”.