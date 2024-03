Pellezzano sostiene il progetto “Rigenera Campania”

di Rita Milione

Anche Pellezzano scende in campo per sostenere il progetto “𝐑𝐢𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚”, una raccolta firme necessaria a presentare la proposta di legge per promuovere un vero cambiamento ambientale in Regione Campania al fine di offrire risposte concrete nei confronti di un’emergenza che si è estesa su scala mondiale e che richiede il contributo dell’intera umanità.

Il Comune di Pellezzano, nel corso del prossimo Consiglio Comunale varerà un’apposita delibera a supporto di “Rigenera Campania”, che vedrà il Sindaco 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐨 𝐌𝐨𝐫𝐫𝐚 come primo firmatario della raccolta firme sul territorio di propria competenza per raggiungere quota 10mila e favorire così la presentazione della proposta di legge. La proposta di adesione del Comune di Pellezzano a questa iniziativa giunge da parte di Luciana Ponticelli, Presidente di “𝐒𝐥𝐨𝐰 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐈𝐫𝐧𝐨” ed è stata immediatamente recepita dall’Ente.

Tale proposta prospetta una svolta radicale nella assunzione della conversione ecologica rivoluzionando tre direttrici fondamentali di intervento in chiave di reale sostenibilità:

– Blocco del consumo di suolo e azione decisa di rigenerazione urbana;

– Spinta decisa per le Comunità energetiche solidali;

– Priorità di uso delle ingenti risorse disponibili indirizzandole invece che all’agricoltura intensiva, ad alto impatto climalterante, alle produzioni agroalimentari del territorio.

“Sento il dovere di ringraziare il Consigliere Comunale, 𝐓𝐢𝐳𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐢𝐜𝐚 – ha dichiarato il Sindaco Morra – per aver seguito da vicino l’iter procedurale di adozione della delibera che dovrà essere varata in Consiglio Comunale al fine di sostenere l’avanzamento della proposta di legge “Rigenera Campania” attraverso la raccolta firme. Allo stesso modo ringrazio il Presidente di “Slow Food Valle dell’Irno” Luciana Ponticelli per averci coinvolto in questa importante iniziativa”.

La raccolta firma, che ha visto il Primo Cittadino nella qualità di primo firmatario, verrà successivamente proposta all’intera cittadinanza, chiamata ad offrire il proprio sostegno per una giusta, giustissima causa.