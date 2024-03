Oroscopo Branko venerdì 15 Marzo 2024: Cancro in crescita

Cari Gemelli, in questo momento dovreste capire quale strada volete intraprendere dal punto di vista personale. E’ importante cercare di recuperare la stima che avete in voi stessi.

Cari Scorpione, Venere in Pesci deporrà a vostro favore soprattutto sotto l’aspetto relazionale. Se ultimamente sono sorti contrasti in famiglia, adesso ci sarà la voglia e il desiderio di riconciliarvi e di ritrovare l’armonia con l’ambiente che vi circonda.

Pesci

Cari Pesci, la Luna in quadratura potrebbe portare qualche pensiero di troppo. Forse siete in apprensione per la salute di una persona cara che ultimamente non sta attraversando un periodo smagliante.