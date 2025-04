Salerno, perde il controllo della moto e cade: 27enne ferito in via Posidonia

di Redazione ZON

Incidente nella prima mattinata di oggi, mercoledì 23 aprile, a Salerno. Un giovane centauro di 27 anni ha perso il controllo della sua moto mentre percorreva via Posidonia, all’altezza del civico 46, nel quartiere di Torrione.

Sul posto, come riportato da salernonotizie.it, è intervenuta un’automedica della Croce Bianca, allertata dai presenti. Il ragazzo ha riportato una ferita lacero-contusa all’arto superiore destro ed è stato trasportato all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di via San Leonardo per le cure del caso.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.