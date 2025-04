Trasporti potenziati a Salerno per i ponti festivi: più corse grazie all’accordo Comune–Busitalia

di Redazione ZON

Per garantire spostamenti più agevoli a turisti e cittadini durante i prossimi ponti festivi, il Comune di Salerno ha siglato un accordo last-minute con Busitalia, la società che gestisce il trasporto pubblico locale. Dopo l’elevata affluenza registrata a Pasqua, si è deciso di rafforzare il servizio nei giorni del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno.

Come riportato da Il Mattino e da salernonotizie.it, il potenziamento del servizio seguirà il modello già adottato con successo lo scorso anno, mantenendo invariate le condizioni economiche: il costo complessivo per l’amministrazione comunale sarà di circa 3.500 euro.

Tra le linee interessate, particolare attenzione è stata data alla numero 19, che collega via Vinciprova con via Croce. Nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio, saranno garantite otto corse di andata e otto di ritorno, con intervalli di un’ora e venti minuti tra le 8:25 e le 18:50.

Una scelta strategica anche in vista dell’apertura del Castello Arechi il 25 aprile, che offrirà ai turisti un’opportunità in più per scoprire Salerno e il suo patrimonio, usufruendo di collegamenti comodi e regolari.