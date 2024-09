Salerno, custodia cautelare per due individui

di Redazione ZON

In data odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa, su richiesta di questa Procura della Repubblica, dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di 3 individui, segnatamente nei confronti di uno di essi una interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio per 1 anno e nei confronti degli altri due indagati della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese per la durata di mesi nove.

Ai predetti risultano contestati i reati di corruzione nonché falso ideologico in atto pubblico commesso da privato.

In particolare, secondo la ricostruzione prospettata dalla Procura ed, allo stato, condivisa dal giudicante, si sarebbe concretizzato un consolidato accordo corruttivo intervenuto tra gli indagati.