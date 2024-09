Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico: a Paestum dal 31 ottobre al 3 novembre

di Redazione ZON

PAESTUM, OLTRE 25 ANNI DI BMTA

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), giunta alla sua XXVI edizione, in programma a Paestum dal 31 ottobre al 3 novembre prossimo, dopo oltre 25 anni si conferma come evento unico a livello internazionale nel suo genere, nonché appuntamento ormai irrinunciabile per archeologi e operatori turistici e culturali non solo dei Paesi del Mediterraneo, che si incontrano per discutere di fruizione, gestione, valorizzazione del patrimonio archeologico e di turismo culturale.

Dal 2021 la Borsa viene ospitata grazie al Comune di Capaccio Paestum presso il Next, ex Tabacchificio Cafasso, sito di archeologia industriale risalente agli anni Venti. In occasione della prossima BMTA, si terrà il più grande salone espositivo al mondo dedicato al patrimonio archeologico, con la partecipazione di Istituzioni, Regioni e Comuni, organizzazioni di categoria, associazioni professionali e culturali, aziende e consorzi turistici.

COME NASCE LA BMTA

Tutto inizia prima del 1998, quando il sito archeologico di Paestum viene candidato a Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Questo portò il Fondatore e Direttore Ugo Picarelli a sviluppare l’idea di un evento che potesse accompagnare il processo di valorizzazione dell’area archeologica. La BMTA rimane l’unico appuntamento a livello internazionale tra domanda e offerta per le destinazioni turistico-archeologiche, con l’obiettivo di promuovere le bellezze del Mezzogiorno d’Italia e del nostro “Bel Paese”.

LA REGIONE CAMPANIA PROTAGONISTA CON IL MINISTERO DELLA CULTURA E LE REGIONI ITALIANE

La Regione Campania sarà protagonista con uno stand di 160 mq a cura dell’Assessorato al Turismo per dare risalto non solo al patrimonio archeologico dei grandi attrattori, ma anche delle aree interne. Napoli Salerno Airports Gesac presenterà ai buyer esteri il neo Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi.

Il Ministero della Cultura sarà presente con uno stand di 350 mq tra esposizione e laboratori didattici. Saranno presenti Parchi e Musei come il Parco Archeologico di Pompei, il Museo Nazionale Romano, il Parco Archeologico dell’Appia Antica e molti altri.

IL DIALOGO INTERCULTURALE E LA COOPERAZIONE CULTURALE

L’evento ha sempre messo al centro il dialogo interculturale e la cooperazione tra popoli, coinvolgendo accademici, archeologi e operatori turistici da tutto il mondo. Negli ultimi anni, la BMTA ha approfondito il valore identitario del patrimonio archeologico per le comunità locali, favorendo la cittadinanza attiva.

LA DIFESA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

La BMTA ha sempre dedicato attenzione alla protezione del patrimonio archeologico nei Paesi colpiti da guerre o conflitti. Dal 2015, viene assegnato il premio International Archaeological Discovery Award “Khaled al-Asaad”, in memoria dell’archeologo siriano.

UNA BORSA, 16 SEZIONI

Il salone espositivo si estende su oltre 5 mila mq, con mostre come “ArcheoVirtual” e i “Laboratori di Archeologia Sperimentale”. Iniziative come “ArcheoLavoro” e “Incontri con i Protagonisti” rendono la BMTA un evento educativo e formativo per tutte le età.

LE BUONE PRATICHE DA TRASFERIRE AI TERRITORI

La BMTA promuove la valorizzazione del patrimonio archeologico delle aree interne, attraverso proposte di collegamenti ferroviari e mobilità sostenibile. Inoltre, si lavora alla creazione di un itinerario culturale europeo dei siti archeologici subacquei del Mediterraneo, in collaborazione con il Consiglio d’Europa.

LA BMTA 2024

La prima giornata sarà inaugurata dalla Conferenza di apertura in collaborazione con l’Ufficio Italia del Parlamento Europeo. Tra gli eventi principali, il “Cortile dei Gentili” affronterà il tema del dialogo interculturale. Inoltre, sarà dato spazio al volontariato a sostegno del patrimonio culturale e all’inclusività nei musei.

La BMTA è promossa da Regione Campania, Città di Capaccio Paestum, Parchi Archeologici di Paestum e Velia in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno e altri enti. Ideata e organizzata dalla Leader srl, con il Fondatore e Direttore Ugo Picarelli.