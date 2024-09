Venerdì 13 settembre chiusura di “Percorsi nel Gusto 2024” in Fondazione Ebris

di Redazione ZON

Venerdì 13 settembre, dalle ore 17:00 alle 19:00, presso la sede della Fondazione Ebris a Salerno, si terrà l’evento conclusivo della conferenza itinerante “Percorsi nel Gusto”, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Ebris in collaborazione con il GAL Approdo di Ulisse e il Museo Vivente della Dieta Mediterranea.

Durante il talk di chiusura, intitolato “THE MEDITERRANEAN DIET: A FOOD FOR THOUGHT“, saranno affrontati argomenti di grande attualità che contribuiranno a definire le sfide e le opportunità future dell’alimentazione come medicina preventiva.

Al convegno prenderanno parte come relatori esperti di fama mondiale, Professori e Scienziati riconosciuti a livello internazionale, in particolare nel campo della nutrizione e della ricerca scientifica applicata alla salute umana.

Questo evento rappresenta un’occasione unica per approfondire temi di grande attualità, condividere le più recenti scoperte scientifiche in un ambito cruciale per la salute globale, e per favorire un dialogo costruttivo tra ricercatori, esperti e pubblico.

Interventi istituzionali

I saluti istituzionali vedranno la partecipazione di:

Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno

Stefano Pisani, Sindaco di Pollica

Fortunato Della Monica, Sindaco di Cetara e Presidente GAL Approdo di Ulisse

Valerio Calabrese, Direttore Museo Vivente della Dieta Mediterranea

Enrico Indelli, Presidente Fondazione Scuola Medica Salernitana

Giovanni D’Angelo, Presidente Ordine dei Medici Salerno

Federico Del Grosso, Presidente Fondazione Cassa Rurale Battipaglia

Laura Mongiello, Presidente OTAN

Contributi scientifici

Il cuore dell’evento sarà caratterizzato dai contributi di esperti internazionali nel campo della nutrizione e della salute:

Paul Lerou , Mass General Hospital for Children (Boston): “Breast milk for premature infants — can we improve nature’s personalized medicine?”

Ronald E. Kleinman, Mass General Hospital for Children (Boston): "Nutrition, Food Security and Children's Health 2024: A global and local perspective"

Alessio Fasano, Presidente Fondazione Ebris: "Food as medicine"

, Presidente Fondazione Ebris: “Food as medicine” Frank Hu, Harvard T.H. Chan School of Public Health: “Nutrition and healthy aging: Is there a perfect diet for everyone?”

Chiusura in musica e sapori

L’evento si concluderà con una performance musicale del Coro Pop a Cappella del Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, diretto da Alessandro Tino. A seguire, gli ospiti potranno godere di un aperitivo preparato dallo Chef Gian Marco Carli, che proporrà una selezione di sapori mediterranei.

“Percorsi nel Gusto” ha rappresentato un viaggio unico attraverso i principi e i sapori della Dieta Mediterranea, offrendo un’opportunità di confronto e approfondimento su temi cruciali per la salute e il benessere.