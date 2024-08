Salerno: restyling lampo per la Canonica dell’Annunziata, ma la Chiesa cade a pezzi

di Redazione ZON

Mentre le messe domenicali segnano il conto alla rovescia per il termine del mandato di monsignor Claudio Raimondo come priore della Chiesa dell’Annunziata a Salerno, la Giunta comunale ha intrapreso una ristrutturazione rapida della canonica che accoglierà il suo successore.

In un’inedita dimostrazione di efficienza, l’amministrazione comunale ha stanziato 45mila euro per i lavori necessari a rendere abitabile l’alloggio destinato al nuovo priore. Nonostante la canonica sia stata ristrutturata circa dieci anni fa, pare che l’abitazione a due piani non fosse in condizioni idonee. Per evitare che il futuro priore si trovasse senza un tetto, la Giunta ha deciso di intervenire d’urgenza, spostando bagno e cucina su un unico livello con pareti di cartongesso.

Tuttavia, come notato dal quotidiano La Città di Salerno, mentre si procede con la ristrutturazione dell’alloggio, si evidenzia un paradosso: nessuno sembra essersi accorto che la stessa chiesa dell’Annunziata, di proprietà del Comune, sta mostrando segni preoccupanti di deterioramento, sia all’interno che all’esterno.

La solerzia con cui si è operato per la canonica non sembra estendersi all’edificio sacro, che ora mostra crepe e segni di degrado, sollevando interrogativi sullo stato di manutenzione del patrimonio storico e religioso della città.

