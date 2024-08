Barbuti Festival, grande attesa per Beatrice Fazi, in scena con Cinque donne del Sud: a lei anche il Premio Natella

di Redazione ZON

Il prossimo giovedì, 29 agosto 2024, alle ore 21:15, il suggestivo Largo Santa Maria dei Barbuti, situato nel cuore del centro storico di Salerno, farà da cornice a una serata speciale. Nell’ambito della XXXIX edizione della rassegna teatrale estiva “Barbuti Festival”, l’attrice Beatrice Fazi sarà protagonista di un evento imperdibile.

ll Premio Peppe Natella

Durante la serata di gala, condotta da Paolo Romano e Gilda Ricci, Beatrice Fazi riceverà il prestigioso Premio Peppe Natella, intitolato all’ideatore della storica rassegna. Il premio, una scultura originale creata dal maestro ceramista Nello Ferrigno, avrà quest’anno una veste inedita: la scultura “La Longobarda”, che rappresenta un’amazzone a cavallo, simbolo del ruolo cruciale delle donne nella storia. A consegnare il premio sarà Chiara Natella, che con grande dedizione continua l’opera del padre.

Il Premio Natella è un riconoscimento annuale riservato a personalità dello spettacolo che hanno contribuito significativamente alla storia del “Barbuti Festival”. Tra i precedenti vincitori figurano nomi illustri come Michele Placido, Massimo Venturiello, Peppe Barra e Anna Mazzamauro.

Lo Spettacolo: “Cinque Donne del Sud”

Dopo la premiazione, Beatrice Fazi andrà in scena con lo spettacolo “Cinque Donne del Sud”, scritto e diretto da Francesca Zanni e prodotto da Trebisonda Produzioni (ingresso 15 euro). Questo monologo affascinante racconta la storia di cinque generazioni di donne del Sud Italia, intrecciando vicende personali e grandi eventi storici che hanno plasmato il nostro Paese dal 1887 fino ai giorni nostri.

Attraverso la voce e il corpo di un’unica attrice, lo spettacolo esplora le sfide e i traguardi di queste donne, simbolo della resilienza e dell’evoluzione della società italiana. La narrazione si snoda tra momenti di leggerezza e profonda commozione, accompagnata da proiezioni di foto e video che evocano ricordi e atmosfere di epoche passate.

Beatrice Fazi: una carriera di successi

Nata a Salerno nel 1972, Beatrice Fazi è un volto noto del teatro, del cinema e della televisione italiana. La sua carriera è iniziata in giovane età sotto la guida di grandi maestri come Gigi Proietti. Conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Melina nella fiction “Un medico in famiglia”, ha lavorato con numerosi registi e ha calcato i palcoscenici di importanti teatri italiani.

Oltre alla recitazione, Beatrice è autrice del libro autobiografico “Un cuore nuovo”, in cui racconta la sua profonda esperienza di conversione. Attualmente, è impegnata nella soap opera “Un posto al sole”, dove interpreta il personaggio di Isabella Veneziani.

Informazioni Utili

