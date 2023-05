Salerno, Rete di Scuole: presentato da 70 studenti campani il progetto di sviluppo di una piattaforma e-commerce

di Rita Milione

Si è svolta oggi presso la Camera di Commercio di Salerno la presentazione conclusiva del progetto realizzato dagli studenti di quattro classi di istituti scolastici di secondo grado della Campania, nell’ambito dell’iniziativa “Rete di scuole per vendite in rete” organizzata e promossa da Aicel (Associazione italiana commercio elettronico) con Anpal Servizi. Gli istituti scolastici sono l’IIS G. Siani di Napoli, l’IIS G. Marconi di Torre Annunziata (Napoli) e a Salerno l’Istituto di Istruzione superiore Galilei – Di Palo e l’IIS Della Corte Vanvitelli.

Giunta alla seconda edizione, “Rete di scuole per vendite in rete” ha l’obiettivo di trasferire nelle aule scolastiche competenze ed esperienze per formare i futuri imprenditori dell’e-commerce in virtù del modello dei PCTO (Percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento).

Oggi circa 70 studenti e studentesse campane hanno illustrato il lavoro realizzato in questi mesi nelle aule scolastiche, accompagnati dalle insegnanti che li hanno visti impegnati nella progettazione di una piattaforma e-commerce e nella pianificazione delle attività di marketing e amministrative per la vendita online a favore di un’impresa locale, il Pastificio La Fazenda di Pagani in provincia di Salerno. Nel percorso formativo seguito nell’anno scolastico sono stati organizzati webinar con aziende partner, protagoniste della filiera dell’e-commerce, che hanno collaborato a “Rete di scuole” come UPS, Dap Sides Eurologistica, Multisafepay.

La presentazione è iniziata con il benvenuto di Ciro Di Leva, vice segretario generale della Camera di Commercio di Salerno. Successivamente sono intervenuti Michele Raccuglia, responsabile Anpal Servizi Campania-Calabria, e Manuela Borgese, vicepresidente di Aicel.

La vicepresidente di Aicel, Manuela Borgese, ha affermato: “Siamo orgogliosi di questa iniziativa che abbiamo avviato lo scorso anno per promuovere le competenze digitali degli studenti e facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro. Il commercio elettronico è uno dei settori al centro della trasformazione digitale in atto. Un progetto come “Rete di scuole” consente a questi giovani di sperimentare le dinamiche professionali e i requisiti di base necessari per operare in questo mercato. Come rappresentanti di categoria degli operatori del settore, è per noi doveroso guardare al futuro e coinvolgere sin dalla scuola le nuove generazioni permettendo loro di intravedere delle opportunità”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, Michele Raccuglia – Responsabile di Anpal Servizi S.p.A. Campania Calabria: “Abbiamo sostenuto con forza il progetto Rete di Scuole dopo la sperimentazione realizzata in Calabria lo scorso anno. I ragazzi sono molto attenti e sono bravissimi a far crescere sul web le attività commerciali. Con questo percorso si cimentano con la vita lavorativa e con il supporto e la guida di Aicel, Anpal Servizi e docenti iniziano a comprendere le dinamiche del mercato del lavoro. L’impegno e la passione che hanno dimostrato durante tutto il percorso di Pcto ha portato a risultati concreti anche per l’azienda oggetto della sperimentazione”.