Salerno, rimozione binari sul Lungomare: arriva il via libera

di Rita Milione

È arrivato il via libera della giunta municipale di Salerno al progetto definitivo di messa in sicurezza della pista ciclabile di lungomare Trieste e dell’eliminazione dei binari ferroviari dell’ex linea che collegava il centro al porto, come riporta Salerno Today.

L’intervento, per un costo di 760mila euro, sarà finanziato per 620mila dal Ministero delle Infrastrutture e per 150mila da fondi comunali.