Baronissi, rotatoria via Allende: asfalto definitivo

di Rita Milione

A Baronissi dalle ore 7.00 del 18 dicembre alle ore 17.00 del 20 dicembre verranno effettuati i lavori conclusivi di asfalto nel tratto circostante la rotatoria di via Allende, di ingresso al viale principale della “città della medicina”. Nei tre giorni il traffico veicolare da sud (viale Moro) in direzione nord (via Allende) sarà deviato in via Trinità, con prosecuzione in via Fortunato. (ordinanza P.M. n. 92 del 14.12.2023).

Tale lavorazione, l’ultima, è conclusiva di un’opera infrastrutturale strategica (la città della medicina), la più importante, che consegneremo alla comunità subito dopo le feste di fine anno.