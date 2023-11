Salerno, rinnovata richiesta per mercatini di Natale

di Antonio Jr. Orrico

Un bilancio iniziale assolutamente positivo. Quello appena passato è stato il primo fine settimana di successo per la diciottesima edizione di Luci d’Artista. Da città vicine e limitrofe, sono arrivati tanti pullman pieni di turisti, arrivati a Salerno con l’obiettivo di vedere le luminarie, ormai diventate vera e propria attrazione turistica a tutto tondo e fisso appuntamento natalizio, da un po’ di tempo a questa parte.

Dal punto di vista alberghiero ed extra-alberghiero, è stata molto buona anche la presenza fatta registrare sotto il profilo delle prenotazioni, cresciute a dismisura. Come riportato dal quotidiano “Le Cronache“, molte di queste ultime hanno fatto registrare il quasi sold-out. Ma non è finita qui. Infatti, la settimana prossima sono previste delle previsioni ancora più rosee. Analizzando i dati dei siti di prenotazione, infatti, sono davvero poche le camere disponibili, soprattutto nelle strutture vicine al centro cittadino.

Molti titolari di alberghi e B&B hanno deciso di abbassare i prezzi per invogliare le persone provenienti da fuori regione a restare a Salerno un fine settimana, così da poter visitare altri luoghi della provincia, spostandosi con facilità. Nel contempo, nelle prossime ore sarà ufficialmente in valutazione la proposta, pervenuta diverse settimane fa dalle associazioni di categoria, di far tornare i mercatini di Natale nella piazzetta dietro la sede della Provincia.

Al comune si chiederà di occupare una zona più ampia anche del lungomare cittadino così da essere ben visibili. Nel corso degli incontri a Palazzo di Città diverse le proposte avanzate e alcune potrebbero essere ufficializzate già la prossima settimana per dare ai commercianti la possibilità di organizzarsi in tempi brevi.