Salerno, si schiantano contro auto durante fuga: due arresti

di Antonio Jr. Orrico

Attimi di tensione ieri a Salerno. Nella notte tra sabato e domenica scorsa, infatti, due giovani sono stati sorpresi dai Falchi mentre erano alla guida della loro Fiat. Uno dei due era sottoposto agli arresti domiciliari, ed è stato intercettato dai Falchi, i quali hanno cominciato a rincorrerlo. Per sfuggire all’inseguimento della pattuglia, ha iniziato a farsi inseguire lungo alcune strade della zona orientale del capoluogo.

A bordo con lui, pare, vi fosse anche un’altra persona. Da quanto emerge dai racconti dei testimoni, sarebbero addirittura esplosi dei colpi di pistola tra le due compagini. L’inseguimento è durato pochissimi minuti. Infatti, la vettura inseguita si è schiantata contro un’altra parcheggiata nei pressi di Largo Amedeo Moscati, nel Quartiere Europa. I due fuggitivi sono stati subito soccorsi e trasportati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Uno dei due ventenni è ora piantonato dagli agenti della Squadra mobile all’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove è ricoverato nel reparto di Chirurgia d’urgenza, come riportato dal quotidiano “Il Mattino“. Cosa sia accaduto, oltre all’identità dei due, è ancora coperto dal segreto istruttorio. Di loro si sa poco. Infatti, sarebbero poco più che ventenni e coinvolti in un giro di droga. La loro posizione è ancora al vaglio della Polizia di Stato, che sta cercando di capire il perché della fuga e il ruolo dell’altro ragazzo che era con lui.