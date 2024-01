Salerno, sosta selvaggia nel Centro Storico: multe in arrivo

di Antonio Jr. Orrico

Controlli definitivi e davvero serrati, per mettere fine e arginare uno dei motivi più difficili da fronteggiare per il traffico di Salerno. Gli uomini della Polizia Municipale, infatti, hanno operato una stretta sui controlli nella zona del Centro Storico, per contrastare il fenomeno dilagante e al momento inarrestabile della sosta selvaggia. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino”, ci sono state tante segnalazioni sul parcheggio “creativo” dei veicoli nei pressi del Duomo.

Altra zona di Salerno interessata dalla sosta selvaggia è quella relativa alle strade e alle stradine della città vecchia. Proprio per questo motivo, per arginare il caos, è scattata ufficialmente la raffica di multe per i parcheggi e le rimozioni forzate per quanto riguarda i veicoli posizionati e parcheggiati in sosta vietata. Ma ad impensierire i residenti è anche il transito non autorizzato di scooter tra i vicoli del centro storico.

Infatti, proprio per quanto riguarda il passaggio dei motocicli, negli ultimi giorni sono fioccate le contravvenzioni a Largo Campo, piazza Sant’Agostino, via Tasso, e ancora, Largo Abate Conforti e via Duomo. Sono circa 200 le multe elevate e un centinaio i punti di patente decurtati ai salernitani per aver parcheggiato in modo selvaggio nel centro storico. Un fenomeno, a quanto pare, difficile da controbattere.