Salerno, stop transito selvaggio: via Porta Elina Ztl

di Rita Milione

Il Comune di Salerno ha fatto partire da ieri – come riporta il quotidiano Il Mattino – la sperimentazione di un mese per il nuovo varco della Zona a traffico limitato su via Porta Elina. Le prime multe scatteranno dal 22 febbraio. Ma nel primo giorno già dieci transiti contromano pericolosi segnalati dalle telecamere.