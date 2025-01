Salerno, Teatro delle Arti, consensi e successo per la prima metà della stagione 2024/2025

di Redazione ZON

Il Teatro Delle Arti di Salerno, giunto al suo ventunesimo anno di attività, si conferma un polo culturale di grande rilievo per il territorio.

Nella prima metà della stagione 2024/2025, la struttura, gestita dal COS (Consorzio Operatori dello Spettacolo) presieduto da Pina Testa e con la direzione artistica di Claudio Tortora, ha registrato un enorme successo di pubblico, con numerosi eventi che hanno fatto registrare il tutto esaurito.

Il Teatro Delle Arti offre un’ampia gamma di proposte culturali e spettacolari, spaziando dalle produzioni teatrali alla presentazione di libri, dalla danza agli appuntamenti cinematografici rivolti alle scuole.

Tra gli spettacoli più apprezzati figura quello andato in scena sabato 11 e domenica 12 gennaio, scritto da Claudio Tortora e interpretato magistralmente da Gino Rivieccio e Natalie Caldonazzo, che ha riscosso grande entusiasmo da parte del pubblico.

Il sold-out

Da ottobre a oggi, il Teatro Delle Arti, ha registrato sold-out per quasi tutti gli eventi in programma. La stagione teatrale conta ben 800 abbonati, distribuiti tra le due repliche previste per ogni spettacolo. Successo anche per le rassegne dedicate ai più piccoli, come i Family Show proposti dalla Compagnia dell’Arte diretta da Antonello Ronga che con la direzione organizzativa di Valentina Tortora propone per il 13esimo anno “C’era una volta...”, e per “Te voglio bene assaje“, curata da Teatro Novanta con la direzione artistica di Serena Stella e “Traspose” quando il cinema diventa teatro. Bene anche gli appuntamenti comici organizzati in collaborazione con il Teatro Ridotto diretto da Gianluca Tortora.

Teatro Scuola

Novità di quest’anno è la programmazione cinematografica rivolta alle scuole di Salerno e provincia, che si affianca al consolidato progetto Teatro Scuola diretto da Elena Parmense e Gaetano Stella. Questo ampliamento dell’offerta ha ottenuto un’ottima risposta da parte degli istituti scolastici, contribuendo a rafforzare il legame tra il Teatro e la formazione culturale dei più giovani, tre ancora gli appuntamenti in programma a partire dal mese di febbraio.

Il teatro ha accolto anche grandi compagnie di balletto nella rassegna dedicata a Puccini, curata da Amalia Salzano, e ha dato spazio alla letteratura con presentazioni di libri, organizzate con la collaborazione della Fondazione Copernico e del Cta, che hanno coinvolto numerosi appassionati. Tra gli incontri più partecipati, quello con Claudio Mattone, che ha richiamato quasi 200 spettatori in sala.

“Il nostro Teatro si conferma uno dei pochi teatri multidisciplinari d’Italia, una vera e propria fabbrica dello spettacolo”, affermano i soci del Teatro Delle Arti. “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti e pronti a proseguire con una programmazione sempre più ricca e di qualità. Grazie al grande lavoro di squadra, continuiamo a offrire uno spazio culturale che coinvolge il pubblico di ogni età e offre opportunità di crescita anche a chi vuole cimentarsi sul palcoscenico attraverso i nostri laboratori teatrali”.

Il Teatro Delle Arti di Salerno rinnova il suo impegno a essere un punto di riferimento per la cultura cittadina, con l’obiettivo di consolidare il rapporto con il pubblico e di ampliare ulteriormente la propria offerta già a partire dalle prossime settimane con la seconda edizione di una rassegna di teatro d’avanguardia curata da Chiara Natella ed da Antonello Ronga e prossimamente anche con eventi musicali curati da Marcello Ferrante.