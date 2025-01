Dario Socci, il pugile salernitano è il nuovo campione asiatico WBC

di Redazione ZON

Il pugile salernitano Dario Socci ha conquistato il titolo di campione asiatico WBC, aggiudicandosi la prestigiosa cintura Asian Silver nella categoria pesi medi. L’impresa è avvenuta a Pattaya, in Thailandia, dove Socci ha affrontato l’indonesiano AP Geisler in un incontro disputato sulla distanza delle otto riprese. La sfida, equilibrata e combattuta, è stata decisa dalla strategia aggressiva del pugile italiano, che gli ha permesso di imporsi nettamente ai punti secondo il verdetto dei giudici

Dopo un’assenza di 18 mesi dai ring, Socci era tornato in azione a novembre con una convincente vittoria per KO contro il thailandese Rattakorn Tassaworn. Come riportato dall’emittente LiraTv e da Salernonotizie.it, il pugile ha lavorato intensamente per essere al massimo della forma in vista del match contro Geisler, in cui era in palio il titolo asiatico WBC. Il successo di Socci rappresenta un nuovo traguardo nella sua carriera, portando in alto il nome della boxe salernitana.