Salerno, tenta di rubarle i cellulare: ferita studentessa

di Redazione ZON

Tensione ieri mattina a Salerno, dove una giovane ragazza è stata aggredita da una donna che ha cercato di rubarle il cellulare.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, l’episodio sarebbe accaduto in Piazza XXIV Maggio, ex Piazza Malta. La 17enne, appena arrivata da Pontecagnano, stava aspettando il fidanzato per recarsi a scuola all’istituto Focaccia quando si è avvicinata a lei una ragazza di origini rom che ha provato a sottrarle il telefonino, minacciandola con qualcosa di appuntito, probabilmente o un coltellino o una chiave.

La studentessa è riuscita a non far compiere il furto, ma nella colluttazione è stata ferita alla mano sinistra. La ragazza ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari all’ospedale Ruggi di Salerno, dove è stata medicata con una prognosi di 7 giorni.