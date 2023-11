Salerno, tentato furto in una scuola materna gestita da suore: arrestato

di Rita Milione

In data 1 novembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, hanno arrestato, in flagranza di reato, per tentato furto un uomo in quanto, dopo aver forzato la porta d’ingresso di una scuola materna gestita da suore è stato sorpreso ad allontanarsi con il marsupio di una religiosa, contenente alcune centinaia di euro.