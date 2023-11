Salerno, sorpreso con droga e soldi: arrestato pusher

di Rita Milione

In data 31 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato, in flagranza di reato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto, a seguito di perquisizione sia personale che domiciliare è stato trovato in possesso di circa 60 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 1305,00 euro in contanti.