Salerno: torna la Festa della Pizza, nuova location alla Stazione Marittima

di Redazione ZON

Dal 27 agosto al 1 settembre 2024, Salerno ospiterà nuovamente la tanto attesa Festa della Pizza. Quest’anno, l’evento cambia location e si terrà alla Stazione Marittima, offrendo un’esperienza unica e suggestiva per tutti i partecipanti.

L’evento è ideato da Maurizio Falcone e organizzato dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone con Alfonso Aufiero come vicepresidente, è realizzato in collaborazione con Effe Emme Eventi. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, ONMIC, HUMANITAS, AiC Campania e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. “Con orgoglio ci riproponiamo alla città e ai suoi turisti con una nuova edizione della Festa della Pizza, un evento che racchiude in sé tutto, dalla tradizione alla cultura, dalla musica allo spettacolo. La sua storicità, quest’anno sono passati 26 anni dalla nostra prima volta nel centro storico con 70mila presenze – l’anno scorso 80mila – testimonia più di ogni altra cosa l’importanza di questo appuntamento, ormai incardinato nell’estate salernitana. La Campania, venue turistica dai grandi numeri, ci aspetta. Grazie al Comune e all’Autorità Portuale di Salerno che ci hanno permesso di poter realizzare l’evento in una location stupenda come quella della stazione Marittima, luogo identificativo per eccellenza della nostra città, a grande vocazione turistica”, dice Falcone.

Il format dell’evento non cambia: per sei giorni, i visitatori potranno gustare un’ampia gamma di proposte culinarie create dai più rinomati maestri pizzaioli, offrendo anche un’importante vetrina per le aziende della filiera. Le pizzerie storiche della Campania saranno presenti, garantendo una vasta offerta gastronomica e un programma ricco di intrattenimento.