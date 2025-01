Salerno, trovati in possesso di arnesi per lo scasso: sventato un furto

di Redazione ZON

Gli Agenti della Squadra mobile della Questura di Salerno, nell’ambito dei servizi di repressione dei fenomeni criminosi in città, hanno fermato e denunciato due soggetti, una donna e un minore, in quanto trovati in possesso di arnesi atti allo scasso senza giustificato motivo.

I soggetti venivano individuati mentre si aggiravano con fare sospetto nei pressi di via Roma, angolo via Duomo e si mostravano insofferenti all’atto del controllo. In particolare, la donna cl. 2000, annovera precedenti specifici per il reato di furto in abitazione e furto aggravato in concorso.

Il Questore della provincia di Salerno ha emesso e notificato, altresì, nei confronti della predetta la misura di prevenzione del divieto di ritorno – della durata di 4 anni – nel Comune di Salerno.

L’azione posta in atto dalla Polizia di Stato ha impedito la commissione di eventuali furti in abitazione in pieno giorno.