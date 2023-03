Salerno, “Tutti i colori del Jazz”: suonano gli ex alunni del Liceo Alfano I

di Rita Milione

Tutto pronto per la seconda edizione della Rassegna jazz degli ex alunni del Liceo Musicale Alfano I di Salerno, attualmente iscritti presso le principali istituzioni musicali italiane ed estere, che rientra nell’ampliamento dell’offerta formativa nei licei attraverso l’attivazione di corsi a indirizzo jazzistico.

Due i concerti in programma presso l’Aula Magna del Liceo: lunedì 3 Aprile alle 10.30 tocca a Matteo Capacchione, sassofonista attualmente iscritto al secondo livello di Musica Jazz presso il Conservatorio Martucci di Salerno. Mercoledì 5, sempre alle 10.30 sarà la volta di Leonardo Odierna, sassofonista iscritto al I Livello dei corsi di Siena Jazz. Ai concerti assisteranno gli alunni del Liceo Musicale, già impegnati da marzo ‘23 in un percorso di masterclass tenute dai Maestri Eleonora Bianchini per il canto jazz, Ettore Fioravanti per la batteria jazz, Guglielmo Guglielmi per la musica d’insieme per big band e Daniele Scannapieco per il sax jazz.

L’intero progetto si concluderà con due concerti dell’Alfano I Modern Sound coordinato dai Professori Giuseppe Esposito, Maria Teresa Petrosino e Fabio Schiavo: il primo si terrà l’1 giugno presso l’Arco Catalano di Via Mercanti a Salerno e vedrà ospiti della serata Daniel Scannapieco e Guglielmo Guglielmi; il secondo presso Villa Floridiana a Napoli nell’ambito del Campania Festival. L’orchestra parteciperà ad agosto alle masterclass di Jazz in Laurino 2023, esibendosi nell’ambito del Festival.

IL LICEO ALFANO I È uno dei primi Licei Musicali nati nel sud Italia, divenendo presto punto di riferimento per i successivi creatisi in Campania e nelle altre regioni meridionali, proponendo modelli didattici innovativi e ampliando l’offerta formativa per essere sempre più calzante con la realtà musicale odierna variegata e in continua evoluzione. In quest’ottica, i laboratori di musica d’insieme hanno dato vita alla costituzione di diversi ensemble con repertori e stili diversi, risultando estremamente efficaci e caratterizzando la cifra musicale plurale ed eterogenea dell’Alfano I. Si sono create così un’orchestra sinfonica, l’orchestra fiati, un coro, un ensemble di plettri, un gruppo etno-popolare, un gruppo di percussioni, e una big band con repertorio jazz e pop.