Salerno, in vendita biglietti per voli dall’Aeroporto

di Antonio Jr. Orrico

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito. L’inaugurazione del nuovo Aeroporto di Salerno è fissata per il prossimo 11 Luglio. La partenza dei voli, invece, partirà dal prossimo 12 Luglio dalla nuova location che promette di cambiare il turismo nel capoluogo di provincia. L’associazione FlySalerno, che si occupa proprio della promozione dell’immagine dell’Aeroporto e avvicina tanti giovani interessati alla cultura dell’aviazione, ha annunciato la notizia.

I biglietti per i voli a partire dall’Aeroporto di Salerno, infatti, sono già in vendita. Per ora, però, l’acquisto è possibile solamente tramite app. La promozione per lo sviluppo del territorio e per favorire il turismo è già iniziata. I nuovi voli EasyJet, infatti, sono già acquistabili. Partiranno dal prossimo Luglio 2024, e le tratte predefinite sono quelle che andranno da Salerno per Basilea, Berlino, Ginevra, Londra Gatwick e Milano Malpensa.

Di seguito, riportiamo l’elenco di tutti i voli già acquistabili.