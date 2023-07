Salerno: donna precipita da un’abitazione

di Adelaide Senatore

Tragedia a Salerno: una donna precipita dalla finestra di un’abitazione in via Eugenio Caterina. La scena ha subito richiamato l’intervento tempestivo dei soccorritori della Croce Rossa Italiana, accompagnati dagli agenti della polizia di Stato, dai carabinieri e dai vigili del fuoco. L’incidente ha scosso la tranquillità del quartiere, gettando nello scompiglio i residenti e i presenti sul luogo. Al momento, le circostanze esatte che hanno portato a questa tragica caduta rimangono ancora da chiarire, mentre le autorità competenti stanno conducendo le indagini per fare luce sull’accaduto. I soccorritori hanno provveduto a prestare le cure necessarie alla donna e la situazione rimane attualmente in evoluzione.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.