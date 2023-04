Salerno, viene aggredita con il suo cucciolo da un Amstaff: medicata al Ruggi

di Redazione ZON

Tensione e paura ieri pomeriggio a Salerno, dove una donna mentre era a spasso col suo cane è stata aggredita da un Amstaff che era al guinzaglio, pare, di un dog sitter.

La vittima dell’aggressione del cane è la dirigente scolastica Rossella De Vivo, originaria di Salerno ma in servizio a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. La preside ha raccontato la sua esperienza ai colleghi di Salerno Today: “Non c’è stato verso di staccarlo dal mio cane. Sono intervenuti almeno quattro uomini oltre me, che sono cascata a terra sanguinante alla mano”.

La donna era ancora sotto shock mentre descriveva la situazione ai cronisti. Fortunatamente De Vivo è stata soccorsa dagli altri passanti e poi da un’ambulanza del 118, che l’ha condotta al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona, dove i medici le hanno medicato le ferite: 6 punti su un dito, 4 su un altro; mentre il suo cagnolino ha riportato un morso e vari graffi.

La preside ha deciso di sporgere denuncia sull’accaduto e ha voluto lanciare un appello affinché episodi del genere non si verifichino più; De Vivo ha ringraziato le tante persone che l’hanno aiutata, soccorsa e fatto compagnia in attesa dell’ambulanza e della polizia.