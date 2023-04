Milan, che show al Maradona! Leao torna super

di Antonio Di Mita

Doveva essere il primo atto di una trilogia storica ed intensa tra queste due squadre. Nessuno si sarebbe aspettato un risultato così schiacciante e incontrovertibile a favore dei rossoneri. Lo 0-4 di Napoli-Milan ha spiazzato tutti gli appassionati di calcio per la sua incredibile schiettezza. Gli uomini di Pioli hanno surclassato in ogni parte del campo gli ormai futuri Campioni d’Italia, dando vita ad una partita intensa dal punto di vista del gioco e dominante. Sarà un caso forse che tutto ciò coincida stranamente con il ritorno all’antico 4-2-3-1, ma dopo mesi di grigio finalmente il Milan torna ad incantare come fatto l’anno precedente.

Il giocatore che più ha figurato nell’assolo milanista, manco a dirlo, è stato Rafael Leao, macchina perfetta tornata finalmente ai suoi livelli dopo qualche panchina di troppo. Il cambio tattico voluto in inverno da Pioli aveva sfavorito il gioco del portoghese, piazzato così più centrale in attacco e con meno possibilità di esaltare le sue qualità balistiche nell’1vs1. Il ritorno all’antichità ha ridato certezze a Leao, che con la sua doppietta ha letteralmente “matato” un Napoli spento ed irriconoscibile in ogni reparto.

Il primo atto della trilogia va dunque al Milan. Adesso però il Napoli cercherà sicuramente vendetta nel palcoscenico più bello di tutti. Appuntamento al 12 Aprile, quarti di finale di Champions League.