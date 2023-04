Pontecagnano, si allarga la coalizione del candidato sindaco Lanzara

di Redazione ZON

Alleanza per Pontecagnano Faiano, composta da Sinistra Italiana, Europa Verde, Possibile e Volt annuncia che, in vista delle elezioni amministrative previste a Pontecagnano Faiano il prossimo 14-15 maggio, entra a far parte della coalizione a sostegno del sindaco uscente Dott. Giuseppe Lanzara e sarà presente all’interno dello schieramento di centro-sinistra con una propria lista.

Una scelta maturata alla luce della forte polarizzazione elettorale che ha spinto i gruppi politici, uniti sotto un unico simbolo, a rafforzare l’asse progressista per fronteggiare la possibile avanzata delle destre anche nella nostra città.

L’intesa con il sindaco Giuseppe Lanzara è stata raggiunta in virtù dell’impegno assunto da quest’ultimo su temi cruciali quali l’ecologia e la sostenibilità ambientale, la qualità della vita e su politiche sociali inclusive da declinare tenendo conto delle specificità dei diversi quartieri del nostro territorio. Temi che ci hanno visto in questi anni sempre in prima linea e che continueremo a portare avanti all’interno della coalizione

È necessaria una nuova stagione politica e di un netto cambio di passo su questioni che riguardano il futuro di ognuno di noi. Sogniamo una nuova Pontecagnano Faiano più giusta, più solidale, più innovativa e più vivibile e lavoreremo per realizzarla

Nei prossimi giorni inizierà la raccolta delle firme per poter presentare il nostro simbolo nella scheda elettorale e nelle prossime settimane ci troverete nelle piazze e per le strade per disegnare insieme una città a misura di tutte e di tutti.