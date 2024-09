Salerno, West Nile: Matteo Bassetti raccomanda la disinfestazione preventiva

di Redazione ZON

L’epidemiologo Matteo Bassetti, intervenuto a Salerno durante la serata conclusiva di AgriFood Future 2024, ha lanciato un appello chiaro riguardo alla prevenzione del virus West Nile, noto anche come Febbre del Nilo.

Bassetti ha sottolineato, come riportato da SalernoToday, che l’unico modo efficace per combattere la diffusione del virus è la disinfestazione, a patto che venga effettuata nei mesi di maggio e giugno, e non a settembre, quando ormai è troppo tardi.

Parlando con i giornalisti dopo il suo intervento intitolato “Cibodemia“, Matteo Bassetti ha spiegato che il virus West Nile è una zoonosi, una malattia trasmessa all’uomo dai cavalli tramite la puntura di una zanzara tradizionale, e non della zanzara tigre.

“È una malattia che ha raggiunto l’Italia a causa dei cambiamenti climatici, proveniente dal Nord America, ed è ormai diffusa in tutto il Paese, inclusa la Campania” ha affermato.

Bassetti ha ribadito l’importanza della disinfestazione come unica soluzione possibile per limitare i contagi, ma ha sottolineato che deve essere eseguita preventivamente, durante il periodo in cui le zanzare sono ancora larve, tra maggio e giugno.

“Il messaggio deve arrivare forte e chiaro alle amministrazioni locali: è inutile aspettare un caso di West Nile per intervenire. La disinfestazione va fatta quando le zanzare sono ancora allo stadio larvale” ha concluso l’epidemiologo.