Campagna, nuovo caso di West Nile: nessun allarme, l’uomo è in via di guarigione

di Redazione ZON

Un nuovo caso di infezione da virus West Nile è stato segnalato nel comune di Campagna. A darne notizia è stato il sindaco Biagio Luongo, rassicurando la cittadinanza che la persona colpita sta “attualmente completando la guarigione”. Luongo ha inoltre sottolineato come il Comune abbia attivato immediatamente un canale di comunicazione con l’Asl di Salerno, che ha fornito linee guida per prevenire la diffusione del virus, veicolato esclusivamente dalle zanzare infette.

Misure preventive per contrastare la diffusione

L’Asl ha fornito una serie di raccomandazioni pratiche per limitare la proliferazione delle zanzare, invitando i cittadini a:

Prestare attenzione ai ristagni d’acqua, soprattutto nei tombini con caditoie;

Effettuare pulizia e manutenzione straordinaria per eliminare l’acqua stagnante;

Evitare ristagni nei sottovasi o ridurre l’acqua al loro interno;

Rimuovere regolarmente sfalci d’erba e vegetazione incolta;

Non lasciare innaffiatoi e secchi all’aperto con l’apertura rivolta verso l’alto;

Mantenere pulite fontane e vasche ornamentali;

Non abbandonare piscine gonfiabili o giochi pieni d’acqua;

Coprire cisterne e contenitori utilizzati per la raccolta dell’acqua;

Nei cimiteri, pulire i vasi portafiori e cambiare frequentemente l’acqua.

Nessun allarme epidemico

Il sindaco ha voluto chiarire che non esiste alcun pericolo di epidemia o pandemia, in quanto si tratta di un caso isolato e sporadico. Tuttavia, per garantire la sicurezza dei cittadini, sono state pianificate per la prossima settimana due operazioni di disinfezione e sanificazione su tutto il territorio comunale. Le date e le modalità di tali interventi saranno comunicate ufficialmente non appena confermate dall’Asl.

L’amministrazione invita i cittadini a seguire le indicazioni fornite e a collaborare attivamente per ridurre la proliferazione delle zanzare, limitando così il rischio di nuove infezioni.

Fonte: SalernoToday