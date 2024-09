Pellezzano, ieri iniziato il soggiorno climatico per gli over 65

di Redazione ZON

Nella mattinata di ieri è iniziato il soggiorno climatico dedicato agli over 65 del Comune di Pellezzano. I partecipanti sono partiti alla volta dell’Itaca Nausicaa Resort di Rossano Calabro, pronti a trascorrere un periodo di vacanza all’insegna del relax e della socializzazione.

Il messaggio del Sindaco

Il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha condiviso sui social un messaggio di augurio per i partecipanti, sottolineando l’importanza di questo soggiorno per il benessere psicofisico degli anziani della comunità.

“Che questo periodo di vacanza possa essere rigenerativo per il benessere psicofisico di tutti voi“, ha scritto il primo cittadino, aggiungendo che tali iniziative sono alla base di una socializzazione rinnovata e di una comunità più coesa.

Ringraziamenti all’amministrazione

Morra ha inoltre voluto esprimere la sua gratitudine all’Assessore alle Politiche Sociali, Annalura Villari, e agli uffici comunali competenti, che hanno seguito con attenzione l’organizzazione di questo soggiorno climatico, ormai divenuto una piacevole consuetudine per gli anziani del comune.

L’iniziativa, consolidata nel tempo, rappresenta un momento importante per favorire il benessere e la socializzazione degli over 65 di Pellezzano, regalando loro un’esperienza di relax e svago in un contesto naturale.